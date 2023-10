Le perdite accusate dalla Gesesa ammontano a 729.000 ma, di sicuro, non graveranno, direttamente o indirettamente, sui cittadini in quanto. Lo ha ribadito pure l’assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca ai consiglieri: «Si è riusciti a coprire integralmente la perdita con la riserva straordinaria accantonata dalla società, non andando minimamente ad intaccare le casse dei soci, tra cui il Comune di Benevento».

