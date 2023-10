Un poker casalingo che ha il sapore di consapevolezze delle proprie capacità per le coordinate del percorso giallorosso. L’ostacolo è, ancora una volta, disegnato per la categoria con la licenza di sognare in grande per idee e caratteristiche grazie anche a quell’identità costruita nel tempo. In più, le assenze dell’ultimo minuto e gli strascichi della gara di Cerignola che alzano ulteriormente il coefficiente di difficoltà della gara, imprevedibile ma ricca di spunti preziosi per il futuro.

