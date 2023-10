Salute, Signorelli (Siti): “Covid, influenza e Rsv pericolosi per adulti fragili”

Cernobbio (Co) 14 ott.(Adnkronos Salute) – “Ci sono tre malattie a trasmissione respiratoria che possono essere pericolose per gli adulti portatori di malattie croniche e per gli anziani, poiché mettono in difficoltà il sistema immunitario. Stiamo parlando di Covid, influenza e virus respiratorio sinciziale. Quest’ultimo ultimamente ha avuto un incremento di casi notificati, forse anche perché sono migliorati i sistemi diagnostici. Pertanto, devono essere considerati tutti e tre ai fini di un’efficace prevenzione”. Lo ha detto Carlo Signorelli, professore ordinario di Igiene dell’università Vita Salute San Raffaele di Milano e presidente della Siti Lombardia, in occasione della seconda giornata della Conferenza nazionale straordinaria di sanità pubblica, organizzata dalla Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) a Villa Erba di Cernobbio (Como) dal 12 al 14 ottobre.

“I più esposti sono i fragili e gli anziani. Per quanto riguarda la prevenzione delle infezioni da virus respiratorio sinciziale negli adulti, ci sono novità all’orizzonte che riguardano i vaccini e gli anticorpi monoclonali. Credo che il gruppo tecnico Nitag, che ho l’onore di presiedere, affronterà questi temi in quanto ci troviamo in una fase di grandi novità e dovremo vedere se queste saranno compatibili con una profilassi su larga scala”, ha concluso Signorelli.