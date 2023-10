Salario minimo: Rossomando, ‘destra deve dare risposte e non nascondersi’

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Il salario minimo è la battaglia che unisce le opposizioni, importantissima per il Paese e per i cittadini. Nel salario minimo c’è tutta la questione dei servizi sociali, della sanità, del potere di acquisto delle famiglie. La destra di governo deve dare delle risposte, non può nascondersi. Li aspettiamo in Parlamento la settimana prossima perché lo chiede il Paese e lo richiedono le condizioni materiali di vita delle persone”. Lo ha affermato la senatrice Pd Anna Rossomando, vicepresidente del Senato, a margine della festa di Dems in corso a Rimini.