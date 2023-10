Pd: Schlein, ‘partito plurale, non fido di quelli personali o familiari’

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Il Pd è un partito plurale. Io non h mai creduto nei partiti personali o, tantomeno, familiari che non fanno bene al Paese. Non dobbiamo fare l’errore che quella sia la normalità. Io non mi fido di un partito in cui non c’è discussione, in cui non vola una mosca”. Così Elly Schlein alla festa del Foglio.

“Alla nostra democrazia tengo tantissimo, i nostri congressi sono congressi veri. Ed io ho la responsabilità maggiore di garantire il pluralismo ma senza perdere la chiarezza di una linea politica” che ha vinto pochi mesi fa al congresso. “Nelle battaglie su cui stiamo portando il Pd c’è una grande compatezza”.