Palermo: Oggi ‘festa della Partecipazione’ Cisl

Palermo, 14 ott. (Adnkronos) – La Cisl Palermo Trapani in piazza con i suoi servizi e associazioni, le federazioni, per parlare con i cittadini, lavoratori, studenti pensionati e famiglie di come la proposta di legge della Cisl nazionale sulla Partecipazione intende rivoluzionare il mondo del Lavoro e delle proposte contenute nell’agenda sociale presentata dal sindacato in vista della Legge di Bilancio per il rilancio dei nostri territori. Si è svolta oggi a Palermo la Festa della Partecipazione Cisl con lo slogan “La Partecipazione è la soluzione”, in contemporanea in tutto il territorio nazionale, nei luoghi di lavoro e nelle piazze. Al centro dunque anche il programma in dodici punti, “Ripartire Insieme”, per rilanciare lavoro e coesione, investimenti e produttività, inclusione e politiche sociali, contrattazione e partecipazione, che per la Cisl rappresenta una road map per il governo nazionale. Stamani dunque banchetti per la raccolta firme insieme a quelli dei servizi e delle associazioni del mondo Cisl hanno animato una delle arterie principali del centro di Palermo, via Emerico Amari lato Teatro Politeama. “La Partecipazione è sempre la soluzione, come recita lo slogan di questa due giorni in cui incontreremo i cittadini per spiegare quanto sia importante che la proposta di l.egge della Cisl nazionale vada avanti – commenta Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani -. La Partecipazione è inoltre la vera riforma che serve anche ai nostril territori per dare centralità al Lavoro, aumentare i salari e l’occupazione oltre alla qualità del lavoro, per dare una spinta innovativa e sul fronte della sicurezza in ogni luogo di lavoro come propone l’agenda sociale della nostra Confederazione”.