Mo: Tajani, ‘fondi ai palestinesi siano erogati ma non un solo euro finisca in tasche Hamas’

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “I fondi per i palestinesi devono continuare a essere erogati, ma non un solo euro deve finire nelle tasche di Hamas o per finanziare campagne antisemite. Bisogna vigilare sui fondi alla popolazione palestinese, così come quelli sullo sviluppo”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo, in collegamento dall’Assemblea degli Enti locali di Forza Italia a Monza, alla settima edizione della Festa dell’Ottimismo organizzata dal Foglio.

Riguardo alla conflittualità all’interno della commissione fra la presidente Ursula von der Leyen e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, spiega Tajani, “hanno sensibilità differenti. Spero non vi siano divisioni. Insieme hanno dato un segnale di essere contro la violenza e contro i terroristi e il loro obiettivo è di dare vita a due Stati”.