Roma, 14 ott. (Adnkronos) – Hamas che è riconosciuta come organizzazione terroristica dall’Ue “non può ricevere e non riceve direttamente aiuti umanitari. Ci vuole estrema cura in questo però, altrimenti si colpiscono tutte le Ong che in questi anni hanno cercato di aiutare la popolazione palestinese”. Così Elly Schlein alla festa del Foglio.