Mo: protesta anti-israeliana a Londra, polizia minaccia di arrestare sostenitori Hamas

Londra, 14 ott. (Adnkronos) – Migliaia di persone si sono radunate nel centro di Londra per una protesta anti-israeliana nonostante gli avvertimenti della polizia, secondo cui, chiunque mostri sostegno ad Hamas potrebbe essere arrestato. I partecipanti, che si sono riuniti vicino al quartier generale della Bbc, hanno iniziato una marcia nella mattinata attraverso la capitale britannica prima di partecipare a una manifestazione pomeridiana vicino al parlamento e all’ufficio e alla residenza del primo ministro Rishi Sunak a Downing Street.

Alcuni manifestanti espongono bandiere e cartelli palestinesi, con slogan tra cui “libertà per la Palestina”, “fine al massacro” e “sanzioni per Israele”.