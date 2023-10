Mo: Meshaal, ‘orgoglioso di Hamas, cerca di porre fine a occupazione’

Ankara, 14 ott. (Adnkronos) – Quello che i militanti hanno fatto sabato scorso è stato “un tentativo di porre fine all’occupazione israeliana. Sono orgoglioso di loro”. Lo ha detto alla televisione turca Haberturk l’ex capo di Hamas Khaled Meshaal, spiegando che il conflitto non è iniziato la settimana scorsa, ma nel 1948. “Israele ha affermato che il suo esercito era il più forte e imbattibile – ha aggiunto – Quando abbiamo visto che è stato sconfitto in poche ore, anche noi siamo rimasti sorpresi”.

Riguardo l’uccisione da parte di Hamas di civili, bambini e anziani, Meshaal ha affermato: “Continuavamo a dire loro di non farlo. Ma in tempi di guerra, questi incidenti possono accadere. Non è forse quello che Israele dice sempre, che non lo fanno di proposito?”

Alla domanda se Hamas abbia fatto ciò che accusa Israele di fare, Meshaal ha detto che c’è una “grande differenza: noi siamo i proprietari di questa terra. Quando il nemico viene dall’esterno, sia soldati che civili, sono tutti nemici. Chiunque venga nella mia terra per occuparla è nemico e colpevole”.