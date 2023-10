Gaza, 14 ott. (Adnkronos) – La delegazione del Comitato internazionale della Croce Rossa in Israele e nei Territori occupati ha affermato che “il lavoro umanitario deve essere reso possibile in ogni momento”. “Non possiamo svolgere il nostro lavoro a Gaza – ha scritto l’icrc su X – senza: garanzie di passaggio sicuro, accesso alle nostre forniture e trasporto di forniture aggiuntive, mezzi di telecomunicazione. Il lavoro umanitario deve essere reso possibile in ogni momento”.