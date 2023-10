Mo: Conte, ‘Israele non ha licenza di calpestare diritto internazionale umanitario’**

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Hamas è un danno per la causa delle popolazioni palestinesi. Senza se senza ma. Il diritto di Israele di difendersi non lo mette nessuno in discussione ma se lo farà attenendosi non al diritto internazionale umanitario, a sua volta, non farà un servizio alla causa della popolazione isrealiana. Se si calpesta il diritto internazionale umanitario, chi impedirà ad altri di farlo. Non si può dire che Israele ha la licenza di calpestare il diritto internazionale umanitario”. Così Giuseppe Conte alla festa del Foglio.