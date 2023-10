Mo: Calenda, ‘da sinistra buone intenzioni senza assunzione responsabilità’

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “L’approccio della sinistra sugli attacchi di Hamas è stato il seguente: 1) condanniamo Hamas 2) siamo per due popoli due Stati. Come spesso accade abbonda di retorica ma manca lo svolgimento: ‘E quindi riteniamo che Hamas vada sconfitto e cacciato da Gaza perché altrimenti due popoli due Stati non potrà mai avvenire’. È uno schema classico di ‘esposizione di buone intenzioni’ e ‘assenza di assunzione di responsabilità sugli atti conseguenti'”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda.