Mo: a Gaza furgoncini per i gelati utilizzati come obitori

Gaza, 14 ott. (Adnkronos) – Un ospedale di Gaza ha utilizzato i camioncini dei gelati provenienti dalle fabbriche locali come obitori improvvisati per integrare il suo, ormai traboccante di cadaveri. Yasser Khatab, un patologo forense dell’ospedale dei Martiri di al-Aqsa, ha dichiarato in un videomessaggio inviato alla Cnn che il nosocomio dove lavora non è in grado di accogliere il numero crescente di deceduti e che nell’attesa i corpi hanno la necessità potersi ben conservare.

“Gaza ha bisogno di aiuti umanitari”, ha aggiunto Khatab, specificando la necessità di frigoriferi mortuari e attrezzature mediche, nonché “bare e attrezzature per trattare i cadaveri”.