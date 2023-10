Avevano razziato scaffali dell’Oviesse e del Carrefour in quattro, due uomini e due donne di origine rumena, ieri mattina in città, e stavano per allontanarsi con la refurtiva asportata, quando sono stati fermati da agenti della Polizia di Stato, della Squadra Volanti di Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia