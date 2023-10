Occhi puntati sul Sannio il prossimo 15 maggio 2024, per il ritorno da protagonista del Giro d’Italia con una tappa di partenza a Foiano di Val Fortore. Si tinge di rosa il Fortore con il ritorno della gara ciclistica che passerà anche per San Bartolomeo in Galdo. Un ritorno dopo ben 91 anni, grazie anche all’attivismo del Sindaco di Foiano Giuseppe Ruggiero, e dei Sindaci di molti Comuni limitrofi, San Marco dei Cavoti, Reino, San Giorgio la Molara, Molinara, che hanno sostenuto la candidatura del Fortore perorando la causa anche presso i vertici della manifestazione, grazie anche alla costituzione del “Comitato Tappa Foiano Di Val Fortore.

