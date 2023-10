Non è ancora sicuro il destino di Traiano e Plotina: colui che è passato alla storia come l’Optimus princeps, ovvero come il migliore imperatore conosciuto da Roma nell’arco di tutto il suo lungo fulgore, quando manca ormai poco più di un mese all’inaugurazione del nuovo allestimento dell’area nota per il troneggiante Arco (19 novembre), non sa ancora se la sua statua e quella della consorte, entrambe decapitate, se ne staranno ancora al riparo nel Museo del Sannio, oppure figureranno tra i sei reperti allocati all’interno della Teca in corso di costruzione accanto al prestigioso e glorioso monumento.

