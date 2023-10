E’ in programma oggi, 14 ottobre, l’inaugurazione dell’opera ‘Identità’, collocata all’ingresso del paese, in viale della Libertà, nei pressi dell’incrocio con San Donato. Si tratta di una pietra scolpita dall’artista Angelo Guerra, che ricalca lo stemma del Comune di Apice in una cornice segnate dalle figure dei bambini.

