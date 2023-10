Alba di morte in Valle Caudina. Un 18enne originario del Burkina Faso, ieri mattina, poco prima delle 5:45, è stato investito mortalmente lungo la Strada Statale Appia.

Si chiamava Issouf Songne ed era ospite presso il Centro di accoglienza ‘I ragazzi del Sole’ sito nella zona delle Campizze. Come ogni mattina, inforcando la sua bici, il ragazzo si stava dirigendo a lavoro quando, per motivi che sono in corso di accertamento da parte degli inquirenti, sarebbe stato colpito da un’automobile.

