Stellantis: Calenda, ‘Elkann spieghi perché da modelli a brevetti, tutto va a fabbriche francesi’

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Gli operai chiedono un piano industriale per Stellantis perché per ora siamo totalmente per aria. L’approccio di Tavares è investire dove si dà di più, il che non ci garantisce per nulla in Italia”. Così Carlo Calenda a Cassino per un incontro su Stellantis.

“Siccome Elkann ha raccontato una beata balla dicendo che non aveva venduto Fca, ma che era una partnership, ora deve spiegare perché in questa partnership le fabbriche francesi hanno il doppio dei modelli, dieci volte i brevetti e sono tutte riconvertite per l’elettrico o pronte ad andare sull’elettrico e noi no”.