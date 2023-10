L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive non ha inserito Sorrento-Benevento tra le gare ritenute a rischio e meritevoli quindi di un’attenzione maggiore sotto il profilo della gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico. Ovviamente questo non significa che per la gara in programma il prossimo 21 ottobre allo stadio ‘Alfredo Viviani’ di Potenza non ci saranno limitazioni per i tifosi del Benevento.

