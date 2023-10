Pnrr: 5 cabine regia settimana prossima, all’odg verifica stato attuazione**

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – Proseguono la prossima settimana le riunioni della cabina di regia presiedute dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. Cinque i tavoli convocati, da lunedì 16 a mercoledì 18 ottobre, nella Sala Verde di Palazzo Chigi. All’ordine del giorno la proposta di rimodulazione del Piano, il monitoraggio degli obiettivi della quinta rata e la verifica relativa agli obiettivi della quarta, a seguito della richiesta di pagamento di 16,5 miliardi, inviata lo scorso 22 settembre alla Commissione europea.

Le cinque sessioni di lavoro della Cabina di regia sono articolate secondo il seguente programma: lunedì 16 ottobre, dalle ore 15 alle ore 16, esame dello stato di attuazione investimento per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico. Partecipano alla riunione il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, il presidente della Conferenza permanente delle regioni e delle province autonome Massimiliano Fedriga, il presidente dell’associazione nazionale comuni italiani (Anci) Antonio Decaro; dalle ore 16 alle ore 18, nuova riunione di aggiornamento sullo stato di attuazione delle misure della transizione digitale. Partecipano il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri Alessio Butti, Calderoli, Fedriga e Decaro, nonché il Presidente dell’Unione delle Province d’Italia Michele De Pascale.

I lavori proseguiranno nella giornata di martedì, dalle ore 15.30 alle ore 16.30, con l’esame sullo stato di attuazione degli interventi sulla rete ferroviaria. Partecipano il vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, e l’amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello stato italiane Luigi Ferraris; dalle ore 16.30 alle ore 17.30, esame sullo stato di attuazione del Programma innovativo nazionale qualità dell’abitare (PINQuA); esame sullo stato di attuazione degli interventi relativi alle infrastrutture idriche; esame sullo stato di attuazione delle misure per il rafforzamento della mobilità ciclistica. Partecipano Salvini, Calderoli, Fedriga, Decaro e De Pascale.

Mercoledì è in programma, dalle ore 8.30 alle ore 9.30, una sessione sull’esame sullo stato di attuazione delle misure PNRR a titolarità del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Partecipano Gilberto Pichetto Fratin,ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Calderoli, Fedriga, Decaro e De Pascale.