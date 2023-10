Pmi motore dell'Italia tra rischi e opportunità dell'economia globale

MILANO (ITALPRESS) – Le Pmi sono "il motore" dell'Italia, perché "valgono metà del Pil nazionale e hanno l'80% per cento dei lavoratori", ma "sicuramente hanno sofferto" le conseguenze "del Covid e della guerra, l'impatto dell'inflazione, il costo dell'energia", senza trascurare l'impatto di "due direttrici che ormai sono diventate fondamentali per loro, la transizione digitale ed ecologica": insomma, "i nostri imprenditori hanno tante gatte da pelare. Muoversi in sistemi finanziari, legali e fiscali complessi è complicato, quindi per noi diventa fondamentale la vicinanza". Lo ha detto Raffaele Perrone, socio e partner di PwC Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

"Oggi, in un mercato che cambia, le sfide sono tante: cerchiamo di aiutare con delle risposte innovative e di qualità che servono a stare sulla competizione", spiega Perrone, raccontando l'impegno di PwC. "Serve la vicinanza con gli imprenditori e con le imprese perché, se non si vivono anche le problematiche locali, si rischia di andare fuori dai binari. Conoscere i mercati locali e le esigenze degli imprenditori locali all'interno di un contesto internazionale diventa una carta vincente: abbiamo 24 uffici su tutto il territorio" e "questa vicinanza riesce a integrare risposte e dare immediate soluzioni ai nostri imprenditori".

Nel sistema imprenditoriale italiano "ci sono delle realtà molto attente e oculate, ma anche degli imprenditori e delle famiglie imprenditoriali un po' più distratti e meno accorti su quello che sta succedendo, però la stragrande maggioranza queste tematiche se le pone: gli investimenti in managerializzazione, in innovazione, ricerca e sviluppo diventano fondamentali, ma è ancor più fondamentale" sapere "che ci confrontiamo con un'economia globale: le Pmi italiane oggi non si fanno concorrenza tra di loro, ma fanno concorrenza con una globalità di aziende che sono molto evolute e che molto spesso, soprattutto in alcuni Paesi, hanno più capitali a disposizione. Quindi la partita si gioca sulla propria capacità di deliverare prodotti e servizi, di far venir fuori il famoso Made in Italy ma anche sulla capacità imprenditoriale di riuscire a raggiungere i propri clienti, che oggi si trovano a Milano, ma anche a New York o a Singapore".

PwC collabora "con moltissime aziende tecnologiche che sono in una fase molto innovativa: quello che cerchiamo di trasmettere sempre ai giovani imprenditori è che non si può ormai più pensare di vendere un prodotto o un servizio guardando nel proprio orticello. Bisogna pensare fin dall'inizio che ciò che l'azienda produce o vende deve raggiungere clienti internazionali: questo è il primo step".

Poi, sicuramente "bisogna saper conoscere la cultura, avere la capacità organizzativa per gestire certe dinamiche: i manager hanno un ruolo fondamentale per traghettare le esigenze imprenditoriali delle aziende, per allargarsi e crescere", sottolinea Perrone.

"Veniamo da mesi difficili, il trend generale si è un po' rallentato, abbiamo però evidenza che ci sono dei segnali importanti di ripartenza e crediamo che sia il secondo semestre del 23 sia il primo del 24 possano ricreare quella base solida per un'accelerazione". Nonostante il rallentamento, "l'interesse internazionale nei confronti delle nostre Pmi è rimasto stabile: in generale c'è molta attenzione a tantissimi comparti di eccellenza, dall'ingegneria al mondo della farmaceutica. Siamo molto apprezzati, credo che in Italia ci siano degli asset che debbano essere valorizzati in maniera oculata e attenta", dice il partner di PwC Italia.

Anche "i trend tecnologici sono dirompenti: gli investitori stanno attenti a coloro che sono capaci di rispondere a queste esigenze, quindi alle società che producono software o servizi it. C'è ancora tanto da esplorare", ad esempio anche nel segmento dell'intelligenza artificiale che è "effettivamente molto invadente nei processi delle aziende: quelle che hanno la competenza di sviluppare soluzioni in quest'ambito sono molto appetibili per il mercato". È vero che "ci sono degli impatti sul capitale umano, ma ci sono tantissimi effetti positivi di cui beneficiamo" anche per il "miglioramento dei processi aziendali: vuol dire più capacità, più disponibilità economica, più posti di lavoro magari in altri comparti aziendali: non la vedo in maniera pessimistica. Bisogna sicuramente controllarla – e su questo si sta un po' nicchiando – ma sono ottimista", conclude Perrone.

