Nuoto: Cdm, 2° posto e primato personale per Ceccon nei 200 dorso ad Atene

Atene, 13 ott. – (Adnkronos) – Come a Berlino, Thomas Ceccon nuota subito forte e scala il ranking italiano dei 200 dorso anche ad Atene. Nella giornata d’apertura della seconda tappa di Coppa del mondo, per l’occasione in vasca lunga, il 22enne di Schio, tesserato con il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro e la Leosport, allenato da Alberto Burlina, che ai Mondiali di Fukuoka 2023 ha vinto l’oro nei 50 farfalla e conquistato le medaglie d’argento nei 100 dorso e con la 4×100 stile libero, è secondo nei 200 dorso con il nuovo primato personale di 1’56″49 (57″08 al passaggio dei 100 metri), sale sul podio nella quarta gara di fila del circuito mondiale e soprattutto stabilisce la seconda prestazione italiana all time dietro al primatista Matteo Restivo (1’56″29). Superato in classifica anche Luca Mencarini (1’56″58) che gli era davanti la settimana scorsa. Davanti all’azzurro c’è il sudafricano Pieter Coetze, oro nei 100 e bronzo nei 200 dorso ai Giochi del Commonwealth 2022 e campione del mondo juniores a Lima 2022, che vince in 1’56″32 (57″65 al passaggio di metà gara).

Nella tappa di Berlino Ceccon aveva vinto i 100 e 200 dorso e 100 stile libero e nei 200 dorso aveva stabilto il precedente primato personale di 1’56″64 (cancellando 1’59″81 di maggio 2022 nella prima tappa del Mare Nostrum a Canet En Roussillon). Anche in Germiania aveva battuto il giapponese Ryosuke Irie, argento olimpico a Londra 2012 (secondo con 1’58″99) che qui in Grecia si è classificato sesto con 1’59″71. Terzo lo svizzero Roman Mityukov con 1’57″16.

L’altro azzurro in gara ad Atene, Nicolò Martinenghi, è quarto nella finale dei 100 rana. Il 24enne di Varese seguito da Marco Pedoja, portacolori dell’Aniene, vicecampione del mondo in carica, che fu oro iridato a Budapest 2022, chiude con il tempo di 59”70, dopo aver virato ai 50 metri al terzo posto in 27”45. Vince il primatista della World Cup Qin Haiyang con 58”44. Il cinese non ripete l’exploit del 6 ottobre a Berlino (57”69) ma riesce comunque a battere di nuovo lo statunitense Nic Fink secondo in 59”28 e l’olandese Arno Kamminga terzo in 59”40. Nella tappa precedente a Berlino Martinenghi si era classificato quinto nei 100 rana (59″76) e sesto nei 50 rana (27″14). Il WC record di giornata lo stabilisce l’australiana Kaylee McKeown vincendo i 50 dorso con 27″02. Le apparteneva anche il precedente di 27″24 stablito il 6 ottobre scorso a Berlino.