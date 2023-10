Mo: Ceccardi (Lega), ‘relatrice Onu che negava strage bambini israeliani decapitati si dimetta’

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “La relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi, Francesca Albanese, non è imparziale, non lo è mai stata e dovrebbe dimettersi. L’ennesima prova del suo pervicace negazionismo e delle sue posizioni anti-israeliane l’abbiamo avuta con l’orribile strage dei bambini nel kibbutz Kfar Aza compiuta dai terroristi islamici di Hamas, di cui purtroppo abbiamo ormai prove inoppugnabili, comprese le decapitazioni che Albanese ha invece messo in discussione, come denunciato da Erika Jakubovits”. Così l’europarlamentare della Lega e membro della commissione Affari esteri al Parlamento Europeo Susanna Ceccardi.

“Già lo scorso aprile, con un’interrogazione alla commissione Europea, chiesi di sollecitare la revoca di Albanese dalla commissione internazionale d’inchiesta indipendente delle Nazioni unite, per la sua palese mancanza di obiettività nel giudizio verso Israele e per aver evitato di condannare gli attentati terroristici che insanguinavano le città israeliane. Albanese – aggiunge Ceccardi – parla e scrive da dieci anni di ‘lobby ebraica’ e di ‘miliziani di Hamas che resistono’, eppure l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell mi rispose seccamente che non si sarebbe rivolto all’Onu per richiederne la rimozione. Forse sarebbe l’ora di ripensarci”.