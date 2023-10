Mo: Castaldo (M5S), ‘accuse Meghnagi strumentali e fuori luogo’

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – Le accuse di Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, “sono irrispettose e false. Confondere la nostra legittima preoccupazione per il rispetto dei diritti umani della popolazione palestinese con l’antisemitismo è una strumentalizzazione fuori luogo che risponde a una certa propaganda politica di parte”. Così Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

“La condanna di ogni forma di terrorismo e di violenza è sempre stata una stella polare della nostra azione politica. Meghnagi si informi meglio sulla mia e sulla nostra attività e sul mio e nostro impegno in tutte le sedi istituzionali, Parlamento europeo incluso e poi chieda scusa a tutta la nostra comunità per le parole ingiuriose pronunciate ieri”, conclude.