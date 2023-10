Roma, 13 ott. (Adnkronos) – Nella seduta di martedì 17 ottobre, alle ore 15, in Aula alla Camera informativa urgente del governo con la partecipazione del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in ordine all’eccezionale incremento del fenomeno migratorio, con particolare riguardo alla situazione presso l’isola di Lampedusa. Si legge in una nota.