Iv: Renzi, ‘oltre 20mila i tesserati, orgoglioso dei Congressi’

Roma, 13 ott (Adnkronos) – “Qualche mese fa alcuni amici di Italia Viva hanno chiesto che si facesse un congresso democratico vecchia maniera. Con le tessere. E con la possibilità per chiunque avesse idee e voglia di candidarsi. Ne è nato un percorso di quattro mesi, con oltre ventimila tesserati (di cui oltre seimila si sono preregistrati per votare online), duecento assemblee per discutere le mozioni, una trentina di congressi in cui si scontreranno due candidati e il resto dei congressi in cui invece si è faticato ma si è trovato una soluzione unitaria. Domenica 15 ottobre l’election day concluderà questa fase di democrazia interna della quale sono molto orgoglioso”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

“Fino allo scorso anno tutti gli incarichi erano decisi da Roma, senza nessun passaggio democratico interno. Adesso la scelta degli iscritti definirà il gruppo dirigente. E questo percorso è avvenuto parlando di politica, non di piccole ripicche caratteriali o senza le ansie di visibilità personale che c’erano in passato. Bene così -sottolinea il leader di Iv-. Italia Viva da lunedì rilancia, con diverse novità. E la settimana prossima arriveranno nuovi amici a darci una mano nel percorso che ci porterà alle europee”.