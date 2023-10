Potrebbe arrivare dai Comuni interessati dalla questione – o, quantomeno, da alcuni di essi – una azione volta a tastare il gestore rispetto alla possibilità di intervenire con opere di messa in sicurezza della Strada Statale Appia. Questa è l’indiscrezione che giunge alla nostra attenzione e che si sostanzierebbe in una lettera da sottoporre, come prima detto, al soggetto che ha in cura la tratta per verificare la fattibilità di soluzioni utili ad abbattere i potenziali pericoli nella circolazione.

