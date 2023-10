Covid, in Italia limitato impatto su ospedali, stabile occupazione intensive

Roma, 13 ott. – (Adnkronos Salute) – All’11 ottobre l’occupazione dei posti letto in area medica resta limitata, pari al 5,8% (3.589 ricoverati), anche se in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (5,0% al 4 ottobre). Resta sostanzialmente stabile l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 1,3% (118 ricoverati) rispetto all’1,1% al 4 ottobre. Lo evidenzia il report con i dati del monitoraggio settimanale Covid Iss-ministero della Salute che l’Adnkronos Salute ha avuto modo di visionare. E ancora: i tassi di ospedalizzazione e mortalità aumentano con l’età, presentando i valori più elevati nella fascia d’età 90+ anni; anche il tasso di ricovero in terapia intensiva aumenta con l’età.