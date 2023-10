Ieri mattina grave incidente in città, in via De Sanctis. I.DC., una 47enne che era a piedi, è stata travolta da una moto guidata da A.S. di 53 anni. La donna a seguito dell’investimento è stata soccorsa dagli operatori del 118 e poi ricoverata in codice rosso all’Ospedale ‘San Pio’ di Benevento.

