Calcio: Zalewski nega accuse scommesse, Federazione Polacca ‘nessun documento ufficiale’

Varsavia, 13 ott. – (Adnkronos) – “Non si fa riferimento in alcun modo ai post sui social. La Roma, con la quale siamo in contatto, non ha ricevuto alcun documento riguardante Nicola Zalewski”. Così il direttore del dipartimento media e comunicazione della Federcalcio polacca Tomasz Kozłowski, in merito al caso che ha visto coinvolto l’esterno della Roma, chiamato in causa dal sito ‘dillingernews.it’ per essere il quarto calciatore coinvolto nel caso scommesse esploso in queste ore dopo Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Per il momento il 21enne resta in ritiro con la nazionale Under 21 polacca e, secondo quanto riporta il portale meczyki.pl, avrebbe respinto con decisione tutte le accuse negando di aver mai effettuato scommesse illegali.