Tirrenia, 13 ott. – (Adnkronos) – “Mi sono già scusato privatamente, ma ci tengo a farlo anche qui. Ho grande rispetto per i valori dello sport e della maglia azzurra”. Così su Instagram Marco Nasti dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 per un litigio con un compagno di squadra. “Mi dispiace molto per quanto accaduto nel ritiro della Nazionale, questa deve essere e sarà per me un’occasione di crescita”, aggiunge il ventenne giocatore del Bari.