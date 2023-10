Calcio: Gravina, ‘Euro 2032 vittoria pallone italiano ma non soluzione a problemi’

Trento, 13 ott. – (Adnkronos) – “È stato un impegno importante, non è stato facile aver superato anche una difficoltà a livello normativo. Centrare Euro 2032 è stata una vittoria del calcio italiano, un’opportunità che dobbiamo saper cogliere ma non è soluzione dei problemi del calcio. È un’iniezione di fiducia. È una candidatura che parte da lontano, dal 2018, che ci consente di avere più tempo per indicare le strutture e gli stadi che ospiteranno le finali. È un progetto che finalmente valorizza le nostre strutture”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel suo intervento in collegamento video agli ‘Stati generali del calcio’ in corso al Festival dello sport di Trento.