Calcio: Donnarumma, ‘fascia di capitano grande orgoglio’

Bari, 13 ott. – (Adnkronos) – “La fascia di capitano è motivo di grande orgoglio, già indossare la maglia azzurra è un onore e il sogno di tutti i ragazzi che lo inseguono. Indossare la fascia è un onore che non si può spiegare”. Così il portiere e capitano della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma in conferenza stampa alla vigilia del match con Malta per le qualificazioni a Euro 2024. “Noi abbiamo iniziato un percorso e cerchiamo di vincere tutte le partite, è il nostro obiettivo: seguiamo costantemente l’allenatore, ci alleniamo in maniera intensa, pensiamo partita dopo partita e adesso pensiamo a domani, che sarà una partita difficile come tutte. Dovremo esserci con la testa giusta e cercare di portare a casa questi tre punti. Poi penseremo alla partita con l’Inghilterra, che sarà difficile ma andremo lì per vincere”.

Si giocherà a Bari, dove il 24enne napoletano esordì in maglia azzurra. “Qui provo grandi emozioni, è sempre bello tornare. Io cerco sempre di dare il massimo, di allenarmi bene, di mettermi a disposizione della squadra, dello staff e del mister. Cercherò di arrivare a più gare possibile, poi nessuno può sapere dove arriverò, però darò sempre il massimo: se mi fate il paragone con le presenze di Buffon, parliamo di uno che ha fatto la storia, che è stato il migliore. Sarà difficile, ma ce la metterò tutta per avvicinarmi”. Infine Donnarumma commenta le parole del ct Luciano Spalletti che lo ha elogiato e spronato. “Ringrazio il mister per le parole, ha ragione: sul talento bisogna lavorarci sempre, è quello che ho sempre detto e penso che bisogna sempre crescere, lavorare. Non si è mai arrivati, lavorare sul talento è la cosa più importante per crescere di più. Poi sicuramente quei giorni non sono stati facili, ma con l’aiuto di tutta la squadra è stato più semplice”.