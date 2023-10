Calcio: Antoniozzi (Fdi), ‘Corona deve rispettare privacy giocatori omosessuali’

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Su Fabrizio Corona ho espresso spesso il mio giudizio ma gli ricordo che la legge gli impone di rispettare la privacy dei calciatori omosessuali. Lo dice la legge. Ho detto che Corona ha avuto una pena eccessiva ma ho anche sottolineato come gli abbiano addirittura fatto una perizia psichiatrica incredibile il cui esito è sconosciuto…”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, che poi aggiunge: “Un calciatore omosessuale ha tutto il diritto di avere la sua privacy: se vuole fare coming out è una sua scelta ma forzare la mano significa violare la privacy. Per cui Corona si fermi in tempo prima di commettere altri reati”.