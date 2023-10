Più che appeso al filo, ormai Angelino Iannella sembra essere aggrappato alla poltrona. Non ce ne voglia il sindaco e ci conceda la battuta. Per l’ennesima volta ha constatato di non avere più una maggioranza eppure non ha deciso di rassegnare le dimissioni, ma di andare avanti ad oltranza ed attendere l’evoluzione degli eventi.

