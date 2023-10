Superbonus: Simiani (Pd), ‘Pichetto Fratin contraddice Meloni, fare chiarezza’

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Non possiamo che salutare con attenzione le aperture del ministro Pichetto Fratin sui bonus edilizi e il superbonus, che per la prima volta non viene demonizzato da un esponente di governo ma affrontato senza strumentalizzazioni ideologiche precostituite. Siamo altrettanto soddisfatti che il ministro riprenda una iniziativa del Partito democratico riguardo un necessario riordino di tutti gli incentivi edilizi. Bisogna adesso capire cosa dirà la premier Meloni che ha blindato la legge di bilancio e avrebbe già minacciato gli altri esponenti di maggioranza di non presentare alcuna modifica”. Così Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente di Montecitorio.