Sport: Abodi, ‘in Italia una scuola su due non ha la palestra’

Trento, 12 ott. – (Adnkronos) – “Noi vinciamo tante medaglie, ma in Italia una scuola su due non ha la palestra. La scuola ha una presenza nello sport che non è come vorremmo, che non è certamente europea. Questo è un primo obiettivo che dobbiamo trasferire nell’agenda quotidiana non soltanto della politica nazionale, ma anche regionale, con una collaborazione tra governo centrale e regionale che deve produrre degli effetti”. Lo dice il ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel suo intervento al Festival dello Sport a Trento. Il ministro parla poi dell’inserimento dello sport nella Costituzione. “Il Parlamento ha fatto molto bene, lo ha fatto in piena concordia, e penso che vada sottolineato perché non succede sempre, ma quando c’è di mezzo lo sport succede spesso”.