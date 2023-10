Salario minimo: Sarracino (Pd), ‘destra non si nasconda dietro Cnel diviso, voto in aula’

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “La destra non si nasconda dietro la decisione del Cnel sul salario minimo, organismo che tra l’altro risulta spaccato e diviso. Il luogo in cui affrontare questa discussione è il Parlamento”. Così il deputato e membro della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.

“La maggioranza venga in aula la prossima settimana e ci dica cosa intende fare nei confronti della nostra proposta di legge sottoscritta da migliaia di cittadini. Una proposta che parla ad oltre tre milioni di lavoratori e che affronta in maniera seria il problema del lavoro povero, fissando una soglia minima a 9 euro l’ora sotto la quale non parliamo più di lavoro ma di sfruttamento”.