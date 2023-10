Penny Italia ‘arrotonda e dona’ per Croce Rossa Italiana

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – Dal 12 al 19 ottobre in tutti i 440 punti vendita Penny d’Italia, sarà possibile sostenere le attività di Croce Rossa Italiana e l’acquisto di nuovi mezzi di soccorso. Il meccanismo, ormai consolidato, con cui poter sostenere Croce Rossa Italiana è semplice: ciascun cliente, al momento di pagare la spesa in uno qualsiasi dei punti vendita Penny, potrà decidere di arrotondare il proprio scontrino all’euro successivo; ad esempio, con una spesa di 6.23€ potrà decidere di arrotondare a 7€, donando così 0.77€ a Croce Rossa Italiana.

L’obiettivo principale della Croce Rossa Italiana è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace.

“Con questo nuovo #arrotondaedona, Penny conferma il suo impegno verso la Responsabilità Sociale, accanto a partner come Croce Rossa, il cui valore è riconosciuto universalmente. Si tratta di una formula che predispone sinergia e condivisione valoriale anche con i nostri clienti a cui Penny offre un modo semplice e misurato per poter sostenere chi, come Croce Rossa Italiana, è sempre pronta a sua volta a intervenire a salvaguardia della vita”, dice Marcello Caldarella, Corporate Communications Manager Penny Italia.