Chiusi i lavori della giuria del concorso di idee di natura privatistica, competitiva e trasparente, nell’esercizio dell’autonomia riservata ai soggetti privati, indetto dall’Arcidiocesi di Benevento a favore della parrocchia dello Spirito Santo in Benevento per la progettazione architettonica del nuovo complesso parrocchiale, comprendente chiesa, casa canonica e locali di ministero pastorale (aule per il catechismo e salone parrocchiale).

