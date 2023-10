Mo: Israele, ‘non possiamo confermare che bambini siano stati decapitati’

Tel Aviv, 12 ott. (Adnkronos) – Il governo israeliano non ha confermato la notizia secondo cui i militanti di Hamas avrebbero decapitato alcuni bambini durante l’attacco shock di sabato al kibbutz di Kfar Aza. Lo ha detto un funzionario israeliano alla Cnn, contraddicendo una precedente dichiarazione pubblica. “Ci sono stati casi di militanti di Hamas che hanno compiuto decapitazioni e altre atrocità in stile Isis. Tuttavia, non possiamo confermare se le vittime fossero uomini o donne, soldati o civili, adulti o bambini”, ha precisato il funzionario.