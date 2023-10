Mo: Idf, ‘colpiamo comandanti e tunnel di Hamas’

Tel Aviv, 12 ott. (Adnkronos) – “L’Idf dà priorità all’attacco contro i comandanti di Hamas. Attacchiamo quando abbiamo informazioni che indicano la posizione di un comandante di alto rango”. Lo ha affermato il portavoce dell’esercito israeliano per i media internazionali, il tenente colonnello Jonathan Conricus, aggiungendo che, da quando Hamas ha preso il controllo della Striscia di Gaza, ha costruito “una rete di tunnel sotto Gaza City fino a Khan Yunis e Rafah. Stiamo cercando di colpirla. Non è destinata all’ingresso di civili, non è un bunker per i cittadini di Gaza da utilizzare quando Israele attacca, è ad uso di Hamas e di altri terroristi in modo che possano continuare a lanciare missili e inviare terroristi”.