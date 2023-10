Mo: Gasparri, ‘giusto non invitare Zaki a parlare di diritti’

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Questo Zaki ha definito il capo del governo israeliano che guida un Paese aggredito dai terroristi di Hamas, nei giorni scorsi e ancora in questa fase, un ‘serial killer’. Zaki parla come Hamas. È giusto non invitare Zaki a parlare di diritti che difende quando riguardano se stesso, ma offende quando riguardano il popolo di Israele. Zaki è un cattivo maestro e ha poco da insegnare. Mediti sulle sue orrende parole e si scusi con il popolo di Israele. Un plauso a chi ritira inopportuni inviti a questo saccente che ha offeso chi guida l’unica democrazia del Medio Oriente”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.