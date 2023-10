MO: Cattaneo (Fi), ‘rischio sicurezza in manifestazioni pro-palestinesi, abbassare toni’

Roma, 12 ott.(Adnkronos) – “Un conto è il diritto a manifestare liberamente le proprie idee, altra cosa è inneggiare alla distruzione di Israele. In coerenza con la solidarietà espressa dal governo allo Stato d’Israele, vittima di una terribile e ingiustificata furia omicida paragonabile a quella dell’ISIS, si dovrebbe impedire che nelle nostre città si possa liberamente invocare la cancellazione dello Stato Ebraico e che si alimenti quel sentimento di antisemitismo. In altri paesi questo già sta avvenendo e l’auspicio è che si valuti con attenzione se permettere manifestazioni di questo tipo, a partire da quella di domani a Roma. Basta farsi un giro su internet per capire che il distinguo tardivo tra filopalestinesi e filo Hamas è soltanto di facciata”. Lo dichiara in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, membro dell’ufficio di presidenza del partito e Responsabile Nazionale dei Dipartimenti.

”Sono rivendicazioni che non sorprendono -sottolinea Cattaneo- considerata la militanza attiva e il sostegno anche finanziario che alcune associazioni hanno portato avanti in questi anni, ma che sicuramente rappresentano un monito per chi ha la responsabilità di garantire la sicurezza sul nostro territorio. Come ha dichiarato il Presidente Meloni, il rischio di emulazione degli atti criminali da parte di Hamas potrebbe arrivare anche da noi, per cui bisogna intensificare le attività di prevenzione e controllo del territorio ed evitare la proliferazione di pulsioni fondamentaliste”.