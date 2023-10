Migranti: Kelany (Fdi), ‘Piantedosi conferma che video giudice non è arrivato da questura’

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Anche quest’ultima false flag della sinistra si ammaina con disonore. Il ministro Piantedosi conferma in aula al Senato che il video del giudice Apostolico alla manifestazione contro Salvini non proviene dalla questura di Catania. Le sinistre hanno alzato un polverone sulla provenienza del video per distrarre l’attenzione dall’unico vero problema: a Catania sull’immigrazione non c’è un giudice terzo e imparziale e tuttavia, nonostante le evidenti compromissioni ideologiche in senso immigrazionista, seguita a giudicare nella sezione immigrazione. Su questa vicenda incresciosa abbiamo chiesto al ministro della Giustizia di attivare i suoi poteri ispettivi, anche a tutela e garanzia della stessa magistratura, che con questi atteggiamenti viene inevitabilmente investita da sospetti di faziosità”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile del dipartimento Immigrazione.