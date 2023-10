“Anche se in pensione un Carabiniere deve continuare a fare il suo dovere”. Il convincimento encomiabile che ha indotto un ex Brigadiere in servizio per anni presso il Comando Provinciale di Benevento, che grazie al suo spirito d’osservazione, evidentemente non ancora sopito, avendo notato alcuni giovani che stavano cercando di forzare la portiera di una Fiat 500 X, ha segnalato immediatamente ai suoi ex colleghi della Centrale Operativa quanto stava accadendo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia