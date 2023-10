Calcio: Abodi, ‘stadi? Spero ci sia una spinta grazie a Euro 2032’

Trento, 12 ott. – (Adnkronos) – “Noi siamo un paese strano, a cui serve un appuntamento per fare. Un paese normale l’agenda se la fa indipendentemente dall’appuntamento, noi non ci siamo riusciti. Spero ci sia una spinta. Non bastano le norme, non basta celarsi dietro la burocrazia, ci vogliono delle fortissime volontà; pochi nel calcio, pensano a quanto sia importante investire sul futuro e sulle infrastrutture”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi nel suo intervento al Festival dello Sport di Trento. “Ci sono tanti progetti in itinere: penso a Firenze, Cagliari, Parma, Bergamo che sta concludendo il suo percorso -aggiunge il ministro-. Noi dobbiamo farlo per 50 stadi perché siamo un sistema aperto che prevede promozioni e retrocessioni. Mi auguro ci sia una spinta: sarà il commissario, la nuova legge, la facilitazione della collaborazione tra pubblico e privato perché in 30 anni abbiamo riqualificato o abbattuto 5 stadi. Noi cercheremo di creare le condizioni affinché si possa fare, perché ne va del valore del prodotto in quanto i diritti tv passano anche dallo spettacolo del campo, degli spalti. Dobbiamo rispetto ai nostri tifosi e dobbiamo fare in modo che la nostra casa sia migliore”.