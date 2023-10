Basket: qualificazioni Europeo 2025 femminile, il 9 novembre Italia-Grecia a Vigevano

Roma, 12 ott. – (Adnkronos) – Sarà Vigevano a ospitare il primo impegno della Nazionale Femminile nel girone di qualificazione alla prossima edizione del Women’s EuroBasket 2025, che tornerà in Italia a 18 anni di distanza dall’edizione giocato in Abruzzo. La squadra allenata da Andrea Capobianco, peraltro già qualificata di diritto, il 9 novembre affronterà la Grecia al PalaElachem e così la città lombarda ospiterà per la prima volta una partita delle Azzurre: palla a due alle ore 20.00. Tre giorni più tardi, domenica 12 novembre, la trasferta in casa della Germania, ad Amburgo. La seconda finestra si giocherà a novembre 2024 (in casa con la Rep.Ceca il 7 novembre, trasferta in Grecia il 10), l’ultima a febbraio 2025 (il 6 in casa con la Germania, il 9 in Rep. Ceca).

“Torno ad allenare la Nazionale Femminile con grande entusiasmo e grandissime motivazioni, certo che col tempo potremo prenderci delle soddisfazioni -dice Capobianco-. Sono grato a tutti coloro che in questi giorni mi hanno inviato messaggi di incoraggiamento e di felicitazioni, facendo trasparire il nostro amore condiviso per la Maglia Azzurra. Saranno fondamentali due componenti, sulle quali insisteremo dal primo giorno di raduno: lo spirito di sacrificio, quello che ti porta a fare un passo in più per aiutare la squadra, e la voglia di vincere, di arrivare all’obiettivo. Ripartiamo da Vigevano, città che per la prima volta ospiterà una Nazionale: siamo certi di ricevere affetto e supporto da una città che ha sempre respirato grande pallacanestro”.

La partita sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 7 novembre alle ore 11.15 presso la Sala Consiliare del Comune di Vigevano alla presenza del Sindaco Andrea Ceffa e dell’Assessore allo Sport Nunzia Alessandrino. Oltre all’Italia, gli altri co-organizzatori di Women’s EuroBasket sono Repubblica Ceca, Germania e Grecia: ogni Paese ospiterà un girone della prima fase, a partire dai Quarti di finale si giocherà solo ad Atene. Dall’edizione del 2025 non ci saranno più gli spareggi tra le seconde e le terze classificate dei quattro gironi. Le prime due di ogni gruppo accederanno direttamente ai Quarti di finale.